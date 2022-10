Sebrae lança estudo para identificar o “consumidor do futuro” no país

Conhecer o mercado, melhorar a experiência e colocar o cliente no centro das decisões. Estes são alguns dos desafios das empresas para 2023. O estudo “Consumidor do Futuro 2023”, realizado pelo Sebrae Rio, traçou o perfil do consumidor, e como as marcas devem trabalhar para melhor atendê-lo.

A gerente de Conhecimento e Competitividade do Sebrae Rio, Margareth Carvalho, explica que nos últimos dois anos, o consumidor vem passando por mudanças profundas, e que o cenário atual apresenta uma velocidade de mudanças, sejam elas de comportamento de consumo ou novas tecnologias.

O estudo define quatro perfis de consumidores, que influenciam o mercado. Margareth Carvalho explica que é fundamental criar conexões, gerando valores únicos, que possam despertar sentimentos, oferecendo ao cliente experiências únicas.

O estudo aponta que as empresas devem identificar o público-alvo, reconhecer necessidades, criando empatia e ampliando objetivos, a fim de que consigam tomar decisões mais assertivas para impulsionar as vendas.

Mais informações sobre o estudo “Consumidor do Futuro 2023” você encontra na página rj.agenciasebrae.com.br

Economia Rio de Janeiro Vitória Elisabeth / Guilherme Strozi Solimar Luz – Repórter da Rádio nacional Sebrae consumidor futuro 137:00