Sebrae promove capacitação gratuita para produtores de queijos artesanais

O Sebrae em Teixeira de Freitas, através do Projeto de Desenvolvimento de Queijarias, promoverá capacitações voltadas para produtores de queijos artesanais dos municípios de Medeiros Neto e Vereda, localizados no Extremo Sul da Bahia.

Os encontros com produtores visam unir teoria e prática para levar mais conhecimento e promover a manutenção dos padrões de produção. Os interessados em participar dos eventos devem realizar inscrição gratuita diretamente no local indicado para cada município. (Informações abaixo).

No município de Medeiros Neto, o evento acontece nos dias 6 e 7 de outubro, a partir das 8h. As inscrições serão feitas presencialmente no Sindicato de Produtores Rurais de Medeiros Neto, localizado na Avenida Newton Faria, 77, centro. A capacitação ocorrerá no mesmo lugar.

No município de Vereda, os encontros vão acontecer no Colégio Municipal Maria Pereira Porto, distrito de Cruzeiro do Sul, nos dias 10 e 11 de outubro, a partir das 8h. Já as inscrições devem ser realizadas presencialmente na Secretaria Municipal de Agricultura de Vereda.

Para a realização do Projeto de Desenvolvimento de Queijarias no Extremo Sul da Bahia, o Sebrae conta com a parceria das prefeituras de Medeiros Neto e Vereda, Sicoob, Consórcio Construir, Sindicato dos Produtores Rurais e Faeb.