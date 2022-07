SEBRAE | Renda gerada pelos pequenos negócios é de R$ 416 bilhões por ano

Ao completar 50 anos, Sebrae lança Atlas dos Pequenos Negócios, com dados inéditos. A coletiva de imprensa acontece dia 5 de julho, às 10h, na sede da Instituição em Brasília

O Sebrae convida a imprensa para conhecer o retrato dos pequenos negócios no país. O Atlas mostra que 11 milhões de empreendedores dependem, exclusivamente, do negócio deles como única fonte de renda. A pesquisa inédita traz o perfil dos donos de negócios no Brasil e a evolução do empreendedorismo nas últimas décadas. A divulgação faz parte das comemorações dos 50 anos do Sebrae. O formato da coletiva será presencial e virtual. O credenciamento será feito no próprio local. A coletiva também será transmitida ao vivo pelo Zoom.

Serviço:

Coletiva Atlas dos Pequenos Negócios

Data: 05/07/2022

Horário: 10h

Presencial: Sede do Sebrae Nacional (SGAS 605, Asa Sul, Brasília/DF)