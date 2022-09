Sebrae Rio promove a Feira do Empreendedor até o próximo sábado

O maior evento presencial voltado ao empreendedorismo do Estado do Rio de Janeiro está de volta. Até sábado, o Sebrae Rio promove a Feira do Empreendedor – O vento de novas oportunidades, que contará com 12 palcos e mais de 200 profissionais com os mais variados perfis.

O evento conta com mais de 120 expositores, que podem ser possíveis fornecedores, compradores ou até inspirações de negócios. A gerente de Inovação e Soluções do Sebrae Rio, Raquel Abrantes, cita outros destaques.

O local dispões de 12 salas simultâneas nas quais serão ministrados temas como: mundo digital, diversidade, liderança, cases de sucesso, inovação, marketing, finanças e atendimento ao cliente.

Os futuros empreendedores poderão tirar dúvidas sobre como formalizar negócios, melhorar a gestão e fazer a empresa decolar em diversas oficinas, entre elas, marketing digital, microempreendedorismo digital, abertura de empresa e planejamento de metas e resultados.

Além disso, haverá encontros presenciais entre fornecedores e compradores para mostrar produtos e serviços. Cerca de 30 startups com modelos de negócio inovadores também marcam presença.

Outros destaques são lançamento de livros, experiências no metaverso e em realidade aumentada.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link.

