SEC promove formação sobre o aplicativo Escolado

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) está promovendo o 2º Ciclo de Formação do Escolado. A iniciativa visa capacitar formadores das equipes técnicas das secretarias escolares sobre a utilização dos módulos “Professor”, “Gestão escolar” e “Apoio à gestão escolar”, presentes no aplicativo Escolado.

O app é uma importante ferramenta de comunicação entre família e escola, principalmente neste período de ensino híbrido. A plataforma é simples, fácil de ser acessada, intuitiva e está disponível para download nas lojas Play Store (para sistema Android) e APP Store (para sistema IOS). Para mais informações, acesse http://institucional.educacao.ba.gov.br/escolado.

A formação sobre a temática está sendo realizada por blocos de Núcleos Territoriais de Educação (NTEs). Nesta quarta-feira (20), a atividade contemplou os Núcleos Territoriais de Educação de Irecê (NTE 1), Velho Chico (NTE 2) e Extremo Sul (NTE 7). Na terça-feira (21), foram envolvidas as equipes dos NTEs do Vale do Jiquiriçá (NTE 9), do Semiárido Nordeste II (NTE 17) e do Médio Rio de Contas (NTE 22).

A diretora do núcleo de Irecê, Fabrízia Pires Queiroz, falou sobre a importância da formação para facilitar o trabalho nas escolas. “Participar desta primeira formação do Escolado e integrar soluções tecnológicas darão maior fluência ao trabalho pedagógico das escolas no tocante à secretaria, à organização diária dos registros dos professores e à organização da gestão escolar. As funcionalidades do aplicativo facilitarão o trabalho de acompanhamento pedagógico das aprendizagens dos estudantes”, afirmou.

Sobre o Escolado – Pelo app, criado em 2019, o professor pode lançar notas e frequência; acompanhar seus processos ativos na SEC; obter o histórico funcional e seus horários diários de aula por turma; e ter acesso aos conteúdos educacionais e informações sobre eventos, atividades e projetos.

Os estudantes e as famílias, no caso, podem acessar nota, frequência, boletim e horário de aula. Já os gestores têm acesso a todas as informações do dia a dia da escola, obtendo maior controle dos processos, de modo a qualificar a gestão e facilitar a tomada de decisão.

Assessoria de Comunicação