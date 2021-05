SEC realiza, na segunda-feira (31), aula inaugural de cursos nas áreas de Tecnologia

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) promove, nesta próxima segunda-feira (31), às 19h, a aula inaugural do Programa Qualifica Mais – Emprega Mais, no canal do YouTube Educação Bahia (https://bit.ly/2SAehbF).

Foram ofertadas 699 vagas de cursos on-line de Formação Inicial e Continuada (FIC) do Eixo Informação e Comunicação, em Salvador, com o objetivo de promover a formação em cursos de qualificação profissional dos jovens para o mundo do trabalho e a continuação dos seus estudos.

Os cursos do Qualifica Mais – Emprega Mais foram ofertados em parceria da SEC com o Ministério da Educação (MEC). A seleção e a matrícula dos estudantes contemplados foram realizadas pelo MEC.As unidades de ensino ofertantes dos cursos on-line são: o Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Formação e Eventos Isaías Alves, com 160 vagas para Programador de Sistemas e 160 vagas para Programador Web; o CEEP Empreende Bahia, com 122 vagas para Programador de Sistemas e 123 vagas para Programador Web; CEEP Newton Sucupira, com 40 vagas para Programador de Sistemas e 40 vagas para Programador Web; e o Colégio Estadual Góes Calmon, com 54 vagas para Programador de Dispositivos Móveis.

Sobre o programa – O Qualifica Mais – Emprega Mais visa conectar os estudantes às vagas de emprego nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), por meio da oferta de qualificação profissional de qualidade e da disponibilização de conteúdos voltados para a formação profissional e inserção no mundo do trabalho.