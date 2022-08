Secas no mundo revelam navios de guerra nazistas e pegadas de dinossauros; entenda

Os períodos de secas que têm acontecido na Europa, nos Estados Unidos e na China nos últimos anos estão dando o que falar. Enquanto o nível da água em rios e lagos cai para níveis dificilmente atingidos antes, algumas descobertas históricas e científicas também acontecem.

Veja algumas:

Pegadas de dinossauros nos EUA

Reprodução/Facebook

Nos Estados Unidos, os rios do Parque Estadual do Vale dos Dinossauros, no estado do Texas, foram atingidos pelas secas. Assim, foi possível ver que no leito há pegadas de dinossauros de cerca de 113 milhões de anos.

‘Stonhenge espanhol’

Reprodução/Wikipedia

A Espanha sofre a pior seca em décadas. No entanto, arqueólogos ficaram contentes com o aparecimento de um círculo de pedras pré-histórico, que já foi apelidado de “Stonehenge espanhol”, geralmente coberto pela água de uma represa.

O Dólmen de Guadalperal, como é chamado o círculo de pedras, está totalmente exposto em um canto do reservatório de Valdecanas, na província central de Cáceres, onde as autoridades alegam que o nível da água caiu para 28% de sua capacidade.

A área foi inundada em 1963 em um projeto de desenvolvimento rural sob a ditadura de Francisco Franco. Desde então, só foi visível inteiramente quatro vezes.

Navios da Segunda Guerra na Sérvia

Reprodução

O rio Danúbio baixou para um de seus níveis mais baixos em quase um século. Com isso, ficaram expostos mais de 20 navios de guerra alemães afundados durante a Segunda Guerra Mundial perto da cidade portuária sérvia de Prahovo.

Bomba da Segunda Guerra na Itália

Reprodução/Twitter

Uma bomba da Segunda Guerra Mundial de 450 quilos foi descoberta submersa nas águas rasas do rio Pó, na Itália, que declarou estado de emergência devido aos baixos níveis do corpo de água.

No mesmo país, o lago Garda virou uma nova praia: um leito de rochas surgiu devido à falta de chuvas.

Pedras da fome na Alemanha

Reprodução/Site/BBC/Bernd Gross/CC-BY-SA-3.0_DE

Na Alemanha, é possível ver as “pedras da fome” ao longo do rio Reno. O local guarda a memória de secas passadas: com iniciais de pessoas, as datas visíveis das pedras de Worms, ao sul de Frankfurt, e de Rheindorf, perto de Leverkusen, incluem os anos de 1947, 1959, 2003 e 2018.

Estátuas budistas na China

Reprodução/YouTube/Band Jornalismo

Uma ilha submersa e três estátuas budistas foram reveladas com a seca de um rio na China. As estátuas podem ter sido construídas há 600 anos.

O nível da água do Yangtze vem caindo rapidamente devido à seca e a uma onda de calor na região sudoeste do país. Segundo a emissora estatal CCTV, cerca de 66 rios em 34 condados de Chongqing secaram.