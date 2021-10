Secretaria de Educação investe em novas pias e dispositivos de álcool em gel

Sociedade



Publicado em 21 de out de 2021

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria Municipal de Educação, investiu em novas pias com dispositivos de álcool em gel para as escolas municipais. Trata-se de mais uma ação dentro do conjunto que tem sido realizado para preparar as unidades neste momento de pandemia da Covid-19.

A secretária de Educação professora Regiane Chuaith explica que as novas pias serão instaladas nas escolas conforme a necessidade: “Elas serão distribuídas nas unidades escolares, para ficarem acessíveis aos alunos e funcionários neste retorno gradativo às aulas presenciais.”

O prefeito Dr. Marcelo Belitardo ressalta que não tem medido esforços para garantir ambientes de qualidade para alunos e funcionários: “Infelizmente, recebemos as escolas em uma situação extremamente delicada, mesmo com a pandemia no ano passado, não foi feita nenhuma reforma nas unidades. Estamos requalificando os espaços, investindo em equipamentos de higiene e proteção e até ampliando algumas escolas”.