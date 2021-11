Secretaria de Esporte parabeniza atleta teixeirense de 7 anos aprovado em peneira de time de Goiás

Giro no Mundo



Publicado em 11 de nov de 2021

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, parabeniza a conquista do pequeno Allef Rodrigues Novais, de apenas 7 anos, que ficou entre os selecionados em uma peneira com mais de 400 crianças e adolescentes do Extremo Sul realizada pelo Vila Nova de Goiás em Itamaraju.

“Ficamos emocionados com esta conquista, sabemos o quanto o esporte é algo que transforma vidas e parabenizamos o Allef por esta conquista, nossa Secretaria apoia e parabeniza nosso pequeno jogador por esse feito”, destaca a secretária da Pasta Sandra Drago.

Allef faz parte do projeto social N.B Escolinha, que fica localizada no bairro Colina Verde. O professor Neto Bahia contou que ao todo foram 50 crianças e adolescentes da escolinha participarem da peneira e Allef foi o teixeirense aprovado nesta etapa.