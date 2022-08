Secretaria de Saúde de Itamaraju demonstra os principais avanços e desafios do Hospital Municipal

HMI realizou 1.091 procedimentos cirúrgicos no 1º semestre de 2022.

A Secretaria Municipal de Saúde de Itamaraju, reúne os principais avanços e desafios das unidades públicas de todo município da atual gestão do prefeito Marcelo Angênica (PSDB) em diferentes momentos, como o Hospital Municipal, a Policlínica e as ESFs, demonstrando o aumento da capacidade de atendimento do SUS, o aumento de monitoramento dos casos crônicos e infectocontagiosos, mapeamento epidemiológico, melhora do desempenho das Equipes de Saúde da Família e aumento nas metas do programa Previne Brasil, investimento tecnológico, aquisição de equipamentos modernos e a implantação de equipes médicas especializadas nas mais diversas áreas da saúde pública.

O secretário Municipal de Saúde de Itamaraju, Luiz Fabio Lopes Santos, disse que nos últimos anos o governo Marcelo Angênica, vem investindo em modernização, ampliação da oferta de serviços prestados e qualificação dos colaboradores para um atendimento mais resolutivo. “O Hospital Municipal de Itamaraju funciona hoje com as portas e as janelas abertas para a urgência e emergência, onde somente nos primeiros 6 meses de 2022, realizou 1.091 procedimentos cirúrgicos, sendo 462 cirurgias de urgência e 629 cirurgias eletivas, inclusive, cirurgias de maiores complexidades nas áreas ortopédicas, urológicas, vasculares, buco-maxilo-facial e ginecológicas”, informou o secretário Fábio Lopes.

O Hospital Municipal de Itamaraju ainda realizou 2.849 atendimentos com internamentos neste primeiro semestre do ano, com demanda de exames clínicos e de imagem -, acolhendo e assistindo 76 pacientes de municípios vizinhos. Para equipar e modernizar a unidade hospitalar, foram adquiridos equipamentos como torre de videocirurgia, ventiladores e monitores multiparâmetros, analisador de desfibriladores, insuflador laparoscopia e simulador de sinais vitais, 8 respiradores, 32 bombas de infusão, 10 monitores cardíacos, 13 berçários e leitos para suas respectivas mães na Maternidade Municipal, além de equipamentos para reestruturação do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital, que possui hoje 95 leitos, incluindo ainda os infantis e os cirúrgicos.

Conforme o diretor do Hospital Municipal de Itamaraju, Rodival Silva de Souza, o “Binho”, em termos de procedimentos realizados, o HMI avançou na realização de serviços oferecidos e internações, exames e tratamentos, com destaque para os serviços de tomografia e fisioterapia, reflexo da demanda hospitalar em meio à pandemia. E graças, segundo ele, aos novos investimentos feitos pelo prefeito Marcelo Angênica, a unidade vem contribuindo para a melhoria do cuidado clínico, ortopédico e multiprofissional dentro da Rede de Atenção à Saúde do Município, inclusive, a unidade conta hoje, com três médicos especialistas que realizam cirurgias nas áreas da Ortopedia e Traumatologia. O diretor Binho, explica que, sem incluir a Policlínica e as unidades básicas de saúde, somente o Hospital Municipal conta com 43 médicos especialistas, além de três fonoaudiólogas, três psicólogas, três fisioterapeutas e três nutricionistas.

O secretário de Saúde de Itamaraju, Fabio Lopes destaca que outro campo de ação do Hospital Municipal tem sido o investimento em educação permanente, protocolos de suporte e necessidades assistenciais, qualificando e oferecendo maior segurança nos cuidados prestados aos usuários. Ao longo dos últimos 5 anos vem sendo oferecidos cursos, palestras e capacitações, dentre outros, em Emergências Cardiovasculares, Boas Práticas de Governança, Segurança do Paciente e Suporte Avançado de Vida em Cardiologia. Para otimizar o acolhimento e atenção aos usuários da unidade hospitalar afetados pela Covid-19, o HMI adotou em 2021 iniciativas para proporcionar o acompanhamento do estado clínico dos pacientes e a relação dos mesmos com os seus familiares, a exemplo de visitas virtuais e boletins assistenciais remotos.

“Visando a melhoria contínua dos serviços, segurança do cuidado, eficiência na gestão e a formação de excelência dos nossos profissionais, a Secretaria de Saúde objetiva a melhoria dos processos organizacionais, implementação de planos de ação, reavaliação e registro da melhoria alcançada. Aliás, ainda estamos tendo um ano cheio de desafios e em mãos uma demanda por atenção e atendimento em saúde que ficou reprimida por conta da pandemia, mas que não nos impediram da conquista de avanços e melhorias para as nossas iniciativas assistenciais e de tratamento dos nossos pacientes. Ações e iniciativas somente estão sendo possíveis, graças ao envolvimento direto do nosso prefeito Marcelo Angênica e do empenho dos nossos colaboradores, do trabalho em equipe e do apoio permanente das instituições parceiras”, concluiu o secretário de saúde Fábio Lopes.

Por | Ascom PMI