Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte de Prado realiza cadastro esportivo municipal

A Prefeitura de Prado, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, está realizando o cadastro esportivo para identificar as diferentes ações e atividades esportivas desenvolvidas e praticadas no Município.

De acordo com o diretor de Esportes, Luizinho, a ação tem como objetivo organizar a classe esportiva e aproximar a administração municipal dos projetos.

O cadastro é um instrumento de consulta e protocolo da Secretaria, que a partir das informações colhidas poderá localizar em quais áreas estas ações acontecem com maior frequência e também o perfil das atividades. Essas informações irão abastecer um banco de dados digital que poderá permitir uma comunicação direta da Secretaria com diversos segmentos como: academias, assessorias esportivas, ligas, projetos, associações, clubes e serviços.

Para realizar o cadastro, basta clicar no link informado e preencher o questionário por completo.

“Desde o início de nossa gestão identificamos o potencial do esporte no município de Prado, vamos trabalhar de forma organizada e focada para potencializar o esporte. O esporte tem um papel de fundamental importância no desenvolvimento sócio cultural da comunidade”, disse Iracema Ribeiro, secretária de Turismo, Cultura e Esporte

Por ASCOM