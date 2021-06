Secretário de Agricultura visita Superintendência da CEPLAC e Instituto Biofábrica

Sociedade



Publicado em 29 de jun de 2021 e atualizado às 14:38

O Secretário Ivan Favarato Filho, juntamente com o Engenheiro Agrônomo da pasta Jefferson Penna, e o Chefe do Escritório Local Gefferson Suassuna (Quem Quem), estiveram novamente reunidos na cidade de Itabuna com o Dr. Waldo Coutinho, Superintendente da CEPLAC.

A reunião teve o intuito de articular a parceria entre as instituições, buscando ações conjuntas para a cadeia da Cacauicultura, em sequência sendo apresentada durante o Seminário do Projeto Cacau 500 em Itamaraju.

A proposta prevê a realização de eventos técnicos de demonstração de boas práticas para essa importante cadeia produtiva, complementada com o desenvolvimento de políticas públicas que auxiliem os produtores na retomada da necessária renovação das lavouras.

A visita se estendeu até o Instituto Biofábrica do Cacau, onde foram recebidos pela geneticista Dra. Kaleandra Sena, que em um tour pelas instalações apresentou as novidades no campo da produção de mudas de cacau e outras espécies, demonstrando interesse na participação de uma chamada pública para aquisição de mudas que a prefeitura de Itamaraju irá publicar.

Por | ASCOM – PMI – SEMA