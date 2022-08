Secretário de educação fala sobre dia “D” da busca Ativa

O Secretário de Educação do Município de Itamaraju, José Ferreira Filho, participou na manhã desta terça-feira (30) do programa Repórter Extremo Sul da Rádio Extremo Sul FM; apresentado pelo jornalista e radialista Rismar Santana.

Durante a entrevista, Ferrerinha falou da continuidade das reformas em creches e escolas da rede municipal de ensino e do desempenho do prefeito Dr. Marcelo Angênica para manter uma educação de qualidade aos munícipes.

Na ocasião também foi dito sobre o destaque nacional da Educação do Município no Programa Inovador, Programa esse que é do MEC e da Secretaria de Educação Básica, onde o edital integra o Eixo Inovação do Programa Brasil na Escola, cujo objetivo é fomentar ações inovadoras com a finalidade de estimular as redes de ensino na elaboração e implementação de novos modelos pedagógicos para o aprimoramento das estratégias de ensino / aprendizagem. De acordo com avaliação, no Brasil foram selecionados 62 projetos, onde 11 desses projetos são de Escolas do Município de Itamaraju.

O Secretário também falou acerca da campanha Busca Ativa, a qual tem como objetivo identificar,(re) matricular e proporcionar o acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de abandoná-la, e no seu atendimento pelos demais serviços públicos da rede de proteção.

Segundo o Secretário , o município de Itamaraju já está engajado nesta campanha e entrou no campo contra a evasão escolar; a favor da educação e da inclusão social.

Todos podem fazer parte da campanha do DIA D DA BUSCA ATIVA ESCOLAR, nesta quarta-feira 31 de agosto.

Fazer com que cada criança esteja na escola é um dever de cada cidadão e deve ser um esforço coletivo.

Se você conhece ou sabe de alguma criança que esteja fora da escola, procure a unidade escolar mais próxima de você e comunique! Ajude nessa campanha. “Busca Ativa Escolar, fora da escola não pode!”.

Por: Rismar Santana