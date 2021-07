Secretário de Saúde anuncia chegada de mais de 600 mil vacinas à Bahia nesta semana

Giro no Mundo



Publicado em 19 de jul de 2021

Foto: Alberto Maraux/ SSP-BA

A Bahia deve receber mais 607,7 mil doses de vacinas ao longo desta semana. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde do estado, Fábio Vilas-Boas, em postagem no Twitter.

Segundo ele, são esperadas mais 393,4 mil doses do imunizante da Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, 132,4 mil doses da Coronovac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan e 81,9 mil doses da farmacêutica americana Pfizer.

A maior parte será destinada à primeira aplicação, mas doses da AstraZeneca e da Coronavac também serão utilizadas para a dose de reforço. Na mensagem, Vilas-Boas indica ainda que, do total de doses vacina de Oxford, 314 mil vem da Fiocruz, que produz esse imunizante no Brasil, e as 79,4 mil restantes, do consórcio da Organização Mundial de Saúde (OMS), Covax Facility.

A aplicação na Bahia, assim como nos demais estados do país, tem seguido o critério de idade, de forma decrescente. Em Salvador, por exemplo, pessoas com até 38 anos foram imunizadas no último sábado (17).

Fonte | Bahianoticias