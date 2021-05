Secretário Fábio da Minas e Secretário Ivan Favarato acompanham ação de saúde nas feiras livres do município

A secretaria municipal de Saúde, tem realizado ações em combate ao Covid-19. Durante a manhã de sábado 1º de maio feriado do trabalhador, o Secretário de Saúde Fábio da Minas e Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Ivan Favarato Filho, visitaram a feira da cidade alta e conversaram com feirantes.

Profissionais de saúde realizaram ação de conscientização na feira livre da cidade alta e cidade baixa, a ação contou com a participação de Agentes Comunitários de Saúde, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal entre outros profissionais.

A Policia Militar acompanhou a ação garantindo segurança pública aos feirantes, apesar do feriado centenas de pessoas foram a feira livre realizar as compras.

Os vendedores estão sendo orientados sobres as medidas necessárias de distanciamento, assim garantindo a integridade própria e dos clientes evitando a propagação do vírus, em várias barracas foram fixados cartazes e adesivos sobre o uso obrigatório de máscaras e dicas de higienização.

Além disso, a feira vem sendo contemplada com reforma e construção de galpão, os investimentos da gestão municipal proporcionarão melhores condições de higiene e qualidade de vida a população.

Segundo informações do Secretário Fábio da Minas, o diálogo com a população é de suma importância sendo ouvido as demandas dos feirantes, comércio e clientes que fazem sugestões, Fabio Minas, enfatizou que as ações serão intensificadas e que a pasta está à disposição da população na garantia de uma saúde pública de qualidade e acessível a todos, finalizando agradeceu a parceria da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Por | Ascom