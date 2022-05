Sede da Copa, Catar quer servir de modelo com estádios climatizados

Para muitos, o Catar é sinônimo de calor sufocante, mas os espectadores da Copa do Mundo de 2022 poderão sentir um pouco de frio nos estádios equipados com sistemas de climatização de última geração que, segundo seu criador, será a “norma” no futuro.

Saud Abdulaziz Abdul Ghani trabalhou durante 13 anos para desenvolver esta tecnologia, que acredita ser a “mais sustentável possível” e deve proteger os jogadores das lesões, ajudar manter a qualidade do gramado e eliminar ou reduzir os odores corporais nas arquibancadas.

No verão, as temperaturas no Catar podem chegar aos 50 graus. Essa foi uma das razões pelas quais a escolha do país como sede do Mundial, anunciada pela Fifa em 2010, gerou polêmica. Até por isso a realização do torneio será entre novembro e dezembro.

Apesar de o clima ser mais ameno no final do ano, sete dos oito estádios que receberão jogos da Copa estão climatizados.

Estádios com ar condicionado não são uma novidade, mas o sistema desenvolvido por Ghani é “40% mais sustentável que as técnicas já existentes”, segundo os organizadores do Mundial.

O professor, originário do Sudão e com formação acadêmica no Reino Unido, acredita que, “no futuro, pela segurança dos jogadores, os estádios climatizados se transformarão em norma”, especialmente pensando na Copa do Mundo de 2024 e nos países que devem disputar o torneio, que será sediado por México, Estados Unidos e Canadá.

A céu aberto

Mas a ideia é realmente pertinente do ponto de vista ecológico? A climatização dos estádios é alimentada por painéis solares e conta com “o melhor isolamento térmico e os melhores sensores para utilizar as doses corretas de energia em cada zona, então não se cometem excessos”, defende o especialista.

“Não há motivo para não ter climatização nos estádios quando há calefação em outros”, ressalta Pierre Ferret, arquiteto do moderno estádio Pierre-Mauroy, do Lille da França.

“Depende também de como é feita a é feita a climatização. Se é feita com gás ou petróleo, então não é o melhor. Os painéis fotovoltaicos são melhores”, explica Ferret.

“Não duvido que a tecnologia funcione”, afirma Russell Seumour, dirigente da Basis, a associação britânica para um esporte sustentável.

Seymour está mais preocupado com a “mensagem veiculada” da climatização de um ambiente aberto, em um momento em que é necessário poupar energia.

“Em escritórios, por exemplo, as pessoas frequentemente querem abrir as janelas para renovar o ar, mas sem desligar o ar condicionado”, lembra.

Para a Copa, cada estádio é diferente e sua climatização também. Nas arquibancadas para 40 mil espectadores do estádio Al Janoub, que receberá sete jogos, o professor Ghani descreve o sistema.

Também para shoppings

O formato plano da construção impede a entrada do vento e permite a formação de uma bolha de ar refrigerado a cerca de 21 graus, desumidificado e purificado, através de pequenas aberturas de ventilação localizadas sob os assentos, assim como outras maiores colocadas junto ao campo de jogo.

Esse ar forma “uma capa de cerca de dois metros em cima das arquibancadas, que desce, atravessa o gramado e volta a subir para as arquibancadas”, detalha o engenheiro.

“Em seguida, uma parte do ar frio é retirada, purificada e resfriada novamente (ao contato com uma água muito fria que circula por uma tubulação fechada, como um sistema de radiador de um carro) e depois enviada” para as arquibancadas e para o campo, com uma intensidade modulável em cada zona, de acordo com sua exposição ao sol, por exemplo.

Dessa forma, o estádio Al Janoub não precisa ser resfriado até duas horas antes do jogo para estar totalmente climatizado.

Ghani convida os especialistas a verificar suas promessas ecológicas e afirma que esta tecnologia não foi patenteada, o que a torna utilizável de forma gratuita em todo o mundo, e não só para arenas esportivas.

O sistema foi também foi utilizado em um shopping a céu aberto em Doha e também em uma fazenda no Catar.