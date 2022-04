SEGA vai remover os antigos jogos da franquia Sonic na Microsoft Store

Anunciado oficialmente na semana passada pela Sega, Sonic Origins é o mais novo projeto da desenvolvedora japonesa que tem o objetivo de ‘combinar’ os antigos jogos da franquia Sonic em uma nova coletânea.

O pacote de Sonic Origins irá incluir os jogos Sonic the Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2 e Sonic 3 & Knuckles, todos completamente remasterizados e modernizados para as plataformas atuais.

O problema é que após o anúncio de Sonic Origins, a Sega revelou que irá remover os antigos jogos da franquia das lojas digitais a partir do dia (20) de Maio. A remoção se aplica em todas as plataformas que os títulos estão disponíveis, ou seja no PC, PlayStation e Xbox. Por outro lado, a Sega confirma que não irá remover os jogos da eShop do Nintendo Switch.

Isso nada mais é que uma estratégia da Sega, praticamente te obrigando a comprar o Sonic Origins, caso tenha interesse em apenas jogar um dos jogos clássicos do Sonic.

Caso você seja um fã de Sonic e não esteja afim de comprar Sonic Origins, é melhor garantir sua cópia dos jogos antigos da série antes que sejam removidos em Maio. Lembrando que mesmo após a remoção, o jogo permanecerá em sua biblioteca para sempre, isso se aplica para todas as plataformas.

Sonic Origins será lançado no dia (23) de Junho de 2022 para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, e PC através do Steam e Epic Games. O jogo está custando R$ 214,95 em todas as plataformas.