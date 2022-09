Segundo acusado de matar escrivão morre ao resistir prisão

O segundo acusado de participar do latrocínio do escrivão Edivaldo Marinho Santana (70 anos), no último dia 01 de setembro, morreu na unidade hospitalar, após ser baleado numa ação do PETO, grupo especial da 43ª CIPM de Itamaraju.

A polícia recebeu informações que o acusado estava numa residência localizado no bairro Primavera, deslocando equipes para fechar o cerco a Vinicius Medeiros Alves, também acusado de possuir ligação com assalto na cidade de Guaratinga, na segunda-feira (26).

Vinicius Medeiros Alves, morreu na unidade hospitalar após ser baleado na ação policial. Os militares receberam informações que o acusado estava escondido numa casa na rua das Tulipas, foragido da cidade Itabela.

Segundo as autoridades policiais, Vinicius Medeiros Alves, possuía ligação com os dois crimes e resistiu à prisão. Em Itabela dois acusados ocupando o veículo tomando durante um sequestro morreram ao tentar fugir do bloqueio da polícia militar.

Os militares prestaram socorro notificando a central do SAMU 192, que realizaram os primeiros atendimentos e posteriormente encaminharam o acusado para o hospital. Mas devido aos ferimentos acabou não resistindo.

O corpo foi removido para o IML do município, sendo liberado na sequência aos familiares.

Adilson Pereira de Almeida também morreu numa ação ocorrida no dia 02 de setembro, na cidade de Itabela morreram Rafael e Walace, acusado de assaltar e sequestrar um empresário de Guaratinga.