Segundo dia da e-Agro apresenta novidades em tecnologia e estratégias de mercado e manejo

Publicado em 19 de nov de 2021 e atualizado às 18:23

Acontecendo de 17 a 20 de novembro, em Teixeira de Freitas, evento gratuito apresenta inovações no agronegócio

Atendendo às cinco cadeias produtoras bovinocultura de leite e de corte, fruticultura, apicultura e cafeicultura), a 3ª edição da e-Agro surpreendeu aos participantes neste segundo dia de evento.

A programação buscou reunir os maiores especialistas do país em momentos únicos de aprendizado voltado aos produtores e trabalhadores rurais. Tanto que nesta quinta-feira (18), no Parque de Exposição Temóteo Alves de Brito, os participantes presenciaram dinâmicas envolvendo a tecnologia na regulagem de máquinas, na pulverização e mapeamento com drone em lavouras de frutas, realizados por empresas envolvidas e de renome como Lipetral e Grupo Módulo Rural.

Parceiro na realização do evento, a Faeb/Senar trouxe a realidade virtual para a apresentação no espaço Casa do Homem do Campo, onde foi possível interagir com o presidente da entidade, Humberto Miranda, que também se projetou em um holograma, mostrando que os limites da tecnologia podem ir além dos equipamentos expostos ou de domínio básico do produtor.

O Banco do Brasil também se apresentou durante a feira, trazendo um Painel sobre linhas de crédito e oportunidades para o produtor rural. E com a rodada de negócios, empresas e produtores puderam estabelecer networking e trocar aprendizados do setor.

Palestras sobre “Manejo, rentabilidade e serviço”, bem como sobre “Estratégias para o mercado interno e externo de frutas e café” foram expostas por mestres e doutores, finalizando o dia com a temática “Sustentabilidade é o nosso negócio”, que levantou elogios de todos que assistiram a esses momentos de aprendizado.

Os organizadores estimam que neste segundo dia aproximadamente 3 mil pessoas passaram pela Feira Agropecuária.

No início do dia, foi realizada a primeira reunião itinerante do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae, de forma híbrida, com a participação presencial do presidente da Fecomércio-BA e do CDE, Carlos de Souza Andrade; do presidente do Sistema Faeb/Senar e vice-presidente do CDE, Humberto Miranda; do superintendente, do Sebrae Bahia, Jorge Khoury; do diretor técnico da instituição, Franklin Santana; e do diretor de Administração e Finanças, José Cabral Ferreira; entre outros participantes que acessaram de forma on-line.

SERVIÇO

3ª e-Agro

Data: 17 a 20 de novembro de 2021

Local: Parque de Exposições Temóteo Alves Brito

Investimento: Gratuito

