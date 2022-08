Segundo episódio de A Casa do Dragão supera audiência recorde da estreia

A Casa do Dragão, série da HBO Max, não para de crescer. De acordo com dados divulgados pelo Deadline, o segundo episódio do spin-off de Game of Thrones, lançado na plataforma nesse domingo (28/8), superou os números da estreia.

O Príncipe Canalha, título do segundo episódio, registrou 10,2 milhões de espectadores nos Estados Unidos, incluindo a transmissão original e na HBO Max. O dado marca um aumento de 2% do primeiro para o segundo episódio.

Game of Thrones ocupa a segunda posição entre as séries mais assistidas da HBO Max, perdendo apenas para A Casa do Dragão.

Ainda segundo o site, o primeiro episódio do derivado — que quebrou recorde de estreia mais assistida da HBO — acumula 25 milhões de visualizações só nos Estados Unidos.

A Casa do Dragão é situada 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones. A trama é baseada no livro Sangue e Fogo, de George R.R. Martin, mesmo escritor da série original, e acompanha a história da Casa Targaryen.

Na semana passada, Francesca Orsi, vice-presidente executiva de programação do canal, afirmou que o spin-off já foi renovado para uma segunda temporada.

