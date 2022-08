Segurança reforçada: entenda o que fez Carlinhos voltar a apartamento

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães estão de volta ao apartamento que foi invadido por bandidos no início de junho. Carlinhos confirmou a informação em conversa com a coluna nesta quarta-feira (10/8) e deu detalhes sobre a segurança reforçada no prédio.

Novas medidas de segurança Segundo o influenciador, o prédio adotou segurança armada, algo que antes não tinha. Além disso, Lucas e Carlinhos implementaram blindagem nas portas do imóvel e reforçaram a segurança pessoal.

“Sensação doida” Carlinhos confirmou a volta ao apartamento para seus seguidores no último sábado (7/8) e contou um pouco da sensação de voltar à velha casa: “Sensação doida. Parece que nada aconteceu. Tá tudo como foi deixado. Quer dizer, nem tudo. Mas por incrível que pareça não tou sentindo nenhuma energia negativa não. Pelo contrário, estou sentindo bênção, como sempre foi”.

“Tentam roubar os nossos sonhos, que a gente lutou para conseguir, simplesmente vêm e pegam”, pedindo em seguida, em tom de brincadeira, para não roubarem mais o imóvel. Me roubem mais não, por favor”, declarou.

Caminhar das investigações Dois meses após a invasão, apesar de os suspeitos do assalto terem sido presos, o inquérito ainda não foi concluído pela polícia de Alagoas. Em entrevista concedida ao portal g1, um dos delegados que investigam o caso informou que novas pessoas seriam chamadas a depor.

“As investigações não dependem apenas da polícia, há toda uma parte de análise de material, demandas de processos que ainda precisam ser concluídas para que a gente possa seguir. Inclusive, poderemos ouvir novas pessoas no inquérito, mas esse e qualquer outro detalhe sobre o caso nós só informaremos ao final das investigações”, afirmou o delegado Lucimério Campos.

