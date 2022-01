Seinfra realiza ações emergenciais na BR-489, entre Prado e Itamaraju

Destaque



Publicado em 19 de jan de 2022 e atualizado às 08:48

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) realizou os serviços emergenciais na BR-489, entre Prado e Itamaraju, nesta terça-feira (18), para recuperar as erosões, que causaram o rompimento da pista.

As ações em três diferentes pontos da BR-489, nos KMs 2, 13 e 15, vêm sendo feitas desde a última semana. O tráfego de veículos no trecho está normal.

Mais três rodovias passaram por manutenção também nesta terça (18): BA-972, em Coaraci, entre a sede municipal e os distritos de Itamotinga e Cafundó; na BA-262, entre Ilhéus e Uruçuca; e no acesso a Floresta Azul.

Os motoristas que trafegam pela BA-632, do distrito de Inhobim, em Vitória da Conquista, até Encruzilhada, devem redobrar a atenção. A passagem de veículos na ponte do KM 5 da rodovia está parcialmente interrompida devido ao rompimento de uma das cabeceiras pelas chuvas na região. O local será sinalizado nesta quarta-feira (19).

Desde o mês de dezembro, as ações emergenciais feitas pela Seinfra já permitiu a liberação parcial ou total do trânsito em 63 dos 75 trechos de rodovias afetados durante o período chuvoso. A lista com as rodovias que estão passando por serviços emergenciais ou que se encontram com o tráfego parcialmente ou totalmente interrompido está disponível neste link.

Fonte: Ascom/Seinfra