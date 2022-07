Seis foragidos da polícia são capturados após alerta de tecnologia

Seis foragidos da Justiça foram capturados após alertas do Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Duas prisões ocorreram no Parque de Exposições, no sábado (2), quando uma dupla de traficantes tentou ter acesso à comemoração junina. Com as últimas prisões, sobe para três o números de localizados, nas últimas 72h, no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador.

Ainda no sábado, um assaltante foi encontrado circulando pelas ruas da capital, após acionamento da ferramenta para o Centro Integrado de Comunicações (Cicom). Ele foi abordado e conduzido por uma equipe da 2ª Companhia Independente da PM.

Já neste domingo (3), o sistema alertou sobre a presença de mais três foragidos, em diferentes localidades de Salvador. O trio que possuía mandados por homicídio e roubo foi flagrado pelas 17ª CIPM, 82ª CIPM e 31ª CIPM, respectivamente. Todos os capturados foram apresentados na Polinter, onde os mandados foram validados.

Desde o lançamento, em 2018, a ferramenta já ajudou a retirar 302 foragidos das ruas.