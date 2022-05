Seis linhas de ônibus serão modificadas em Salvador a partir deste sábado (28)

A Secretaria de Mobilidade (Semob) de Salvador irá criar, unificar e mudar o atendimento em seis linhas de ônibus que atendem as regiões de Cajazeiras, Jaguaripe, Fazenda Grande II e Bom Juá, entre outras localidades, a partir deste sábado (28). Objetivo é melhorar a oferta do serviço para os usuários do transporte coletivo nestas regiões.

A comunidade de Cajazeiras VIII ganhará uma linha com atendimento para a Estação Mussurunga. A criação desta linha era um pedido antigo dos usuários da região e, após estudos da equipe de planejamento, o atendimento passará a ser feito sem a necessidade de integração.

A nova linha é a 1036 – Estação Mussurunga x Fazenda Grande 2/Jaguaripe/Cajazeiras VIII, que fará 28 viagens em dias úteis com intervalos de 25 minutos entre os ônibus. Os veículos sairão diariamente da Estação Mussurunga e passarão por locais como Avenida Luís Viana (Paralela), Avenida Aliomar Baleeiro, Estrada do Coqueiro Grande e Avenida Jorge Calmon.

Com a criação da 1036, que passará por Fazenda Grande II e Jaguaripe, ambos os bairros terão o atendimento modificado. A linha 1054 – Esta Mussurunga x Fazenda Grande IV/III deixará de passar no bairro de Fazenda Grande II, enquanto a linha 1026 – Estação Mussurunga x Fazenda Grande I/Boca da Mata não passará mais por Jaguaripe.

Os usuários da Rua Martacênia (Águas Claras) e Castelo Branco também devem ficar atentos às mudanças. A linha 1330 teve o nome e itinerário modificados, e passará a ser identificada por 1330 – Estação Pirajá x Cajazeiras VII/VI (via Martacênia). Com intervalos médios de 25 minutos e 34 viagens em dias úteis, a linha, que passava por Martacênia apenas na ida para a Estação Pirajá, vai passar a atender a região também na volta.

Com essa mudança a região de Castelo Branco passará a ser atendida pela 1330-01 – Estação Pirajá x Cajazeiras V/VI/VII (via Castelo Branco) em ambos os sentidos, passando a realizar 27 viagens em dias úteis, com intervalos de, em média, 35 minutos entre os ônibus.

As mudanças também incluem as linhas 2008 – Metrô Retiro x Bom Juá/Fiori e 2011 – Terminal do Retiro x Conjunto ACM/Arraial. Ambas terão seu itinerário aglutinado, sendo substituídas pela linha 1204 – Conjunto ACM x Terminal Metrô Retiro/Bom Juá, que irá absorver o itinerário de ambas, sem prejuízo para o usuário. A nova linha terá intervalo médio de 45 minutos em dias úteis e fará 20 viagens durante o dia.

Confira os detalhes dos itinerários de cada linha após as mudanças:

1026 – Estação Mussurunga x Faz. Grande 1 / Boca da Mata

IDA: Estação Mussurunga, Rua Prof. Plínio Garcez de Sena, Rua Eurico da Costa Coutinho, Avenida Aliomar Baleeiro, Estrada do Coqueiro Grande, SAC Cajazeiras, Shopping Cajazeiras, Rótula da Feirinha, Avenida Engenheiro Raymundo Carlos Nery, Fazenda Grande I, Rua Vereador Zezéu Ribeiro, Hospital Municipal de Salvador e Boca da Mata.

VOLTA: Boca da Mata, Avenida Assis Valente, Avenida Jorge Calmon, Hospital Prohope, Estrada do Coqueiro, Shopping Cajazeiras, SAC Cajazeiras, Avenida Aliomar Baleeiro, Rua Eurico da Costa Coutinho, Rua Prof. Plínio Garcez de Sena, Rua Doutor Arthur Couto e Estação Mussurunga.

1054 – Estação Mussurunga x Fazenda Grande IV/III

IDA: Estação Mussurunga, Rua Professor Plínio Garcez de Sena, Rua Eurico da Costa Coutinho, Avenida Aliomar Baleeiro, Estrada do Coqueiro Grande, Fazenda Grande III, Fazenda Grande IV.

VOLTA: Fazenda Grande IV, Fazenda Grande III, Estrada do Coqueiro Grande, Avenida Aliomar Baleeiro, Vila Verde, Avenida Aliomar Baleeiro, Rua Eurico da Costa Coutinho, Rua Professor Plínio Garcez de Sena e Estação Mussurunga.

1036 – Estação Mussurunga x Fazenda Grande II/Jaguaripe/Cajazeiras VIII

IDA: Estação Mussurunga, marginal da Avenida luís Viana, Rua prof. Plínio Garcez de Sena, Rua Eurico Costa Coutinho, Avenida Aliomar Baleeiro, Estrada do Coqueiro Grande, Rua Doutor Edison Teixeira Barbosa, Estrada do Coqueiro Grande, Rua A – Jaguaripe 1, Estrada do Coqueiro Grande, Rua Engenheiro Raymundo Carlos Nery, Avenida Jorge Calmon, Rua Dep. Herculano Menezes, Estrada da Paciência, Terminal de Cajazeira VIII.

VOLTA: Estrada da Paciência, Rua Direta da Mangabeira, Estrada da Paciência, Estrada do Coqueiro Grande, Rua A – Jaguaripe 1, Estrada do Coqueiro Grande, Rua Doutor Edison Teixeira Barbosa, Estrada do Coqueiro Grande, Avenida Aliomar Baleeiro, Avenida São Cristóvão, marginal da Avenida Luís Viana, Estação Mussurunga.

1330 – Est. Pirajá x Cajazeiras 7/6 (via Martacênia)

IDA: Estação Pirajá, Rua do Paquistão, BR-324, Rua Celika Nogueira, Rua Doutor Jorge Costa Andrade, Rua Benedito Jenkis, Rua Frank Nalva, Rua Martacênia, Estrada do Matadouro, Rua Boiadeiro, Rua Professor Jaime de Sá Menezes, Rua Boiadeiro, Estrada do Matadouro e Rua Waldemir Rego.

VOLTA: Estrada do Matadouro, Rua Martacênia, Rua Frank Nalva, Rua Benedito Jenkis, Rua Doutor Jorge Costa Andrade, Rua Doutor Oswaldo José Leal, acesso à Avenida 29 de Março, Avenida 29 de Março, Rua Avani Piton, BA-528, alça da BR-324, BR-324, Rua Daomé, Rua da Indonésia e Estação Pirajá.

1330-01 – Est. Pirajá x Cajazeiras 5/6/7 (via Castelo Branco)

IDA: Estação Pirajá, Rua da Indonésia, Avenida Cardeal Dom Avelar Brandão, Avenida Aliomar Baleeiro, Rua Genaro de Carvalho, Via Castelo Branco, Rua Regional, Rua Álvaro da Franca Rocha, Rótula da V, Rua Deputado Herculano Menezes, Rua Deputado José Armando, Rua Deputado Herculano Menezes, Estrada do Matadouro, Rua Waldemir Rego, Estrada do Matadouro, Rua Boiadeiro, Rua Professor Jaime de Sá Menezes e Rua Boiadeiro.

VOLTA: Estrada do Matadouro, Rótula da V, Rua Álvaro da Franca Rocha, Rua Regional, Via Castelo Branco, Rua Genaro de Carvalho, Avenida Aliomar Baleeiro, Avenida Cardeal Dom Avelar Brandão, Rua da Indonésia e Estação Pirajá.

1204 – Conjunto ACM/ Arraial do Retiro x Metrô Retiro/Bom Juá/Fiori

IDA: Terminal Conjunto ACM, Rua Capitão Aloísio Silva, Estrada das Barreiras, Rua Direta do Arraial, Est. das Barreiras, Rua Silveira Martins, Rua Ten. Valmir Alcântara, Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhães, Rua Baixa do Santo Antônio, Terminal do Retiro, Rua Baixa do Santo Antônio, Avenida Barros Reis, Rua Soares Filho, Travessa Via de Serviço, Rua Soares Filho, Avenida Barros Reis, Rua do Bom Juá, Praça Eunápio de Queirós, Rua do Bom Juá, Rua Jaqueira do Carneiro, Avenida General San Martin, retorno no GBarbosa, Avenida General San Martin, Largo do Retiro, Avenida Barros Reis, Rua Doutor Ladislau Calvalcanti, Rua Dalmiro São Pedro, Avenida Barros Reis, retorno em frente da Fiori, Avenida Barros Reis, Avenida Dep. Luís Eduardo Magalhães, Rua Baixa do Santo Antônio e Terminal do Retiro.

VOLTA: Rua Baixa do Santo Antônio, Avenida Barros Reis, Avenida Dep. Luís Eduardo Magalhães, Rua Tenente Valmir Alcântara, Rua Silveira Martins, Estrada das Barreiras, Rua Direta do Arraial, Estrada das Barreiras, Rua Major Vitorino Palma e terminal Conjunto ACM.