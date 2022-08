Seis novos casos de varíola dos macacos são confirmados em Salvador

Seis novos casos de da variola dos macacos, a Monkeypox, foram confirmados na Bahia neste sábado (20). De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), os seis casos são residentes de Salvador. Com estas confirmações, a Bahia totaliza 39 casos da doença, sendo 30 em Salvador, 2 em Santo Antônio de Jesus; 1 em Cairu; 1 em Conceição do Jacuípe;1 em Feira de Santana; 1 em Ilhéus; 1 em Juazeiro; 1 em Mutuípe e 1 em Xique-Xique. Além dos confirmados, a Bahia tem notificados 406 casos suspeitos de Monkeypox.