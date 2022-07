Seis objetos que jamais deve colocar na máquina de lavar roupa

Há muito que a máquina de lavar roupa se tornou numa parte integrante de qualquer casa e família.

Já vai o tempo em que a maioria dos indivíduos lavava a roupa à mão. Mas, ainda assim será que sabe realmente utilizar este eletrodoméstico?

Apesar de ser uma leitura altamente chata, a verdade é que o ideal seria ler o manual de instruções atentamente e verificar as características de cada ciclo de lavagem, para não danificar os itens que mais gosta e inclusive a própria máquina de lavar.

Eis algumas dicas, segundo a publicação GreenMe, sobre os objetos que deve jamais colocar a lavar neste eletrodoméstico:

1. Sapatos delicados

Muitas pessoas usam a máquina para lavar tênis mas os resultados nem sempre são perfeitos, especialmente se as sapatilhas têm manchas mais difíceis. Mais ainda o processo de centrifugação pode danificá-los, o ideal é lavar as sapatilhas à mão e com sabão.

2. Almofadas

Muitas vezes as almofadas são confeccionadas com tecidos delicados ou as suas costuras não são fortes o suficiente para suportarem os ciclos mais rápidos. Além disso, o forro pode ser danificado na centrifugação.

3. Bonés

As abas são suscetíveis a serem danificadas pela máquina de lavar roupa. Ao invés, deve lavar os bonés à mão com água e sabão natural, tentando espremê-los sem danificá-los.

4. Rendas

Para as rendas delicadas, incluindo roupa íntima, toalhas de mesa e guardanapos, prefira sempre lavar à mão com água morna e sabão natural. Para dar vida ao branco, deixe a peça de molho num balde com água e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio para cada litro de água.

5. Sutiã

Os ciclos de lavagem danificam as armações de metal desta peça de vestuário, podendo ficar deformados. Mais uma vez opte por lavá-los à mão.

6. Seda

Algumas máquinas têm um programa especial para lavagens delicadas, que incluem roupas de seda. Mas se a peça que tem que lavar é pequena ou demasiado frágil, o melhor é lavar à mão para evitar o risco de arruinar a peça ou o acessório caro. Para lavar a seda à mão escolha detergentes ecológicos para tecidos delicados, use água morna e não torça.