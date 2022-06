Seis pessoas são baleadas por atirador em frente a boate em Minas Gerais

Seis pessoas ficaram feridas depois que um homem atirou contra o grupo na porta de uma boate em Pato de Minas (MG), na madrugada deste sábado (4). Na sequência, o atirador fugiu.

Segundo o G1, um homem de 33 anos e um de 21 foram baleados nos pés e socorridos pelos Bombeiros. Outras três vítimas foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma dessas pessoas foi baleada no abdome e está em estado grave. A última vítima foi socorrida por pessoas que estavam no local. Todos estão no Hospital Regional Antônio Dias.

Câmeras de segurança registraram a chegada do atirador, em um carro. Ele desce do veículo e se aproxima das pessoas atirando. Depois, o homem volta para o carro e foge.

Quatro suspeitos de envolvimento no crime já foram detidos, segundo a Polícia Militar. O carro usado pelo criminoso já foi encontrado.

A boate Tortuga ON divulgou nota lamentando o caso e repudiando o episódio de violência. “Trabalhamos incansavelmente para garantir a alegria do nosso público e esse triste episódio não condiz com nossos valores”, diz o texto. “É necessário que os fatos sejam devidamente apurados pelas autoridades competentes e que o culpado seja identificado e punido”.

A investigação continua.