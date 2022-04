Seleção brasileira é vice-campeão do Pan de parataekwondo

A seleção brasileira de parataekwondo se sagrou vice-campeã do primeiro campeonato pan-americano open da modalidade. Os atletas verde e amarelos faturaram 14 medalhas no torneio ocorrido nesta sexta-feira (15), na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. O título geral ficou com o México, que teve quatro medalhas de ouro. A campanha nacional foi de duas medalhas de ouro, cinco de prata e sete de bronze.

Nathan Torquato e Fabrício Marques foram ao lugar mais alto do pódio nas respectivas categorias (63kg e 58kg); Joel Gomes (80 kg), Pedro Paulo Neves (+80 kg), Teresinha Santos (47 kg), Cristhiane Nascimento (52 kg) e Debora Menezes (60 kg) ficaram com a prata e os bronzes vieram com Bruno Rodrigues e Carlos Geraldo Coelho (70 kg), Lucas Vicente (+ 80 kg), Miriam Pio (47 kg), Maria Eduarda Machado (52 kg), Leylianne Santos (65 kg) e Camila Macedo (65 kg).