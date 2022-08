Seleção brasileira fará amistosos contra Gana e Tunísia em setembro

O Brasil fará os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo do Catar contra as seleções da Tunísia e Gana, também classificadas para o Mundial, nos dias 23 e 27 de setembro. Os jogos preparatórios foram anunciados nesta sextat-feira (19) pela CBF. As cidades e os horários ainda serão definidos.

O técnico Tite fará a convocação dos jogadores para os dois próximos confrontos no dia 9 de setembro. O agendamento dos amistosos contra Tunísia e Gana se tornou possível após o cancelamento da reposição do duelo Brasil x Argentina, válido pelas Eliminatórias, que ocorreria em 22 de setembro.

A seleção de Gana está no Grupo H, junto com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. Já a Tunísia foi sorteada para o Grupo D, que inclui ainda França, Dinamarca e Austrália.

O Brasil estreia na Copa do Catar no dia 24 de novembro contra a Sérvia, pelo Grupo G (que tem ainda Suiça e Camarões).