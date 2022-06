Seleção Brasileira feminina define programação para amistosos de junho

Na manhã deste domingo, a CBF divulgou a programação da Seleção Brasileira feminina para os amistosos da próxima Data Fifa. A delegação se apresenta em Copenhagen, na Dinamarca, nesta segunda-feira, já focada nos jogos que serão disputados entre os dias 20 e 29 de junho.

O Brasil encara a Dinamarca no dia 24, às 14 horas (de Brasília), e a Suécia, no dia 28, às 13h30.

A Seleção feminina inicia a concentração no Comwell Holte, em Copenhagen. Já para o segundo compromisso, as brasileiras ficarão no Royal Park Sthlm, em Estocolmo, na Suécia.

O primeiro treino com a delegação ocorre na terça-feira, às 12 horas (de Brasília) e 17h (do horário local), no Rundforbi Stadium. Os treinos em solo sueco estão programados para acontecer no Boston Training Center.