Seleção Brasileira Feminina é convocada para amistosos e Copa América

A Seleção Brasileira Feminina foi convocada nesta segunda-feira para a disputa de amistosos na Europa e da Copa América de 2022.

A convocação da treinadora Pia Sundhage é válida para os amistosos contra a Dinamarca e Suécia, nos dias 24 e 28 de junho, e para a Copa América, que será disputada entre os dias 8 e 30 de julho, na Colômbia. A Seleção chega para o torneio como a maior campeã, buscando o título pela oitava vez.

Entre as 24 convocadas para os compromissos internacionais, não está o nome de Marta. Eleita seis vezes melhor jogadora do mundo, a atleta do norte-americano Orlando Pride precisou passar por uma cirurgia em março por conta de uma lesão em um ligamento do joelho e, desde então, não voltou aos gramados.

Única novidade da lista, a meio-campista Duda já havia sido convocada para treinar com a equipe principal, mas nunca para a disputa de amistosos. Na Copa América, porém, serão diversas estreias, já que apenas seis das jogadoras presentes na lista nunca disputaram a competição.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras:

Letícia – Corinthians

Lorena – Grêmio

Luciana – Ferroviária

Defensoras:

Antonia

Fernanda Palermo – São Paulo

Kathellen – Inter de Milão

Letícia Santos – Frankfurt

Tainara – Bayern de Munique

Tamires – Corinthians

Rafaelle – Arsenal

Meio-campistas:

Adriana – Corinthians

Angelina – OL Reign

Ary Borges – Palmeiras

Duda Santos – Palmeiras

Gabi Portilho – Corinthians

Kerolin – North Caroline Courage

Luana – Paris Saint-Germain

Maria Eduarda Francelino – Flamengo

Maria Eduarda Sampaio – Internacional*





*convocada apenas para os jogos contra Dinamarca e Suécia

Atacantes:

Bia Zaneratto – Palmeiras

Debinha – North Caroline Courage

Gabi Nunes – Madrid CFF

Geyse – Madrid CFF

Gio – Levante