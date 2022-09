Seleção Brasileira feminina goleia África do Sul em amistoso da Copa 2023

A Seleção Brasileira de futebol feminino venceu a África do Sul por 5 a 0 em amistoso realizado nesta segunda-feira, no estádio Moses Mabhida, em Durban, na África do Sul. O jogo faz parte de uma sequência de testes visando o Mundial de 2023, que será realizado na Austrália e na Nova Zelândia.

Não demorou muito para o Brasil abrir o placar. Logo aos quatro minutos de partida, após confusão da goleira da África do Sul, Adriana recebeu a sobra livre dentro da área e mandou para o fundo da rede. O Brasil controlou o jogo e criou boas chances para ampliar. Nos acréscimos do primeiro tempo, Debinha recebeu lançamento e chutou de cobertura para encaminhar a vitória.

A Seleção não deixou o ritmo cair na volta do intervalo. Aos três minutos, Bia Zaneratto sofreu falta dentro da área e a mesma bateu e converteu. Em seguida, da mesma forma que ocorreu no segundo gol, Debinha foi lançada em profundidade e ficou de cara para o gol. Dessa vez, a goleira adversária defendeu, mas no rebote Duda teve calma para driblar a zagueira e mandar para o gol. Kathellen e Debinha completaram a goleada no segundo tempo.

Essa foi a segunda vez que o Brasil encarou a África do Sul no período de preparação para o Mundial. Na última sexta-feira, a Seleção bateu as africanas por 3 a 0, no Orlando Stadium, em Johannesburgo. Na ocasião, apesar da vitória, as jogadoras e comissão técnica admitiram que não tiveram um grande desempenho contra as atuais campeãs da Copa Africana de Nações. Mas com o triunfo desta segunda-feira, a evolução ficou visível e a equipe comandada pela técnica sueca Pia Sundhage fez um bom jogo do início ao fim.

O Mundial feminino acontecerá entre os dias 20 de julho e 20 de agosto de 2023. Ele terá um novo formato com 32 seleções nacionais. Em nove edições da competição já realizadas, o Brasil nunca conquistou o título.