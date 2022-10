Seleção Brasileira feminina goleia Noruega em amistoso

Na tarde desta sexta-feira (07/10), a Seleção Brasileira feminina enfrentou a Noruega, no Estádio Ullevaal, em Oslo (NOR), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2023. Com gols das corintianas Adriana e Jaque Ribeiro, e da palmeirense Bia Zaneratto (duas vezes), o Brasil goleou por 4 a 1. Ildhusoy foi a autora do gol das donas da casa.

Assim, com o resultado positivo, a equipe treinada por Pia Sundhage chega a nove vitórias consecutivas. São seis partidas na campanha gloriosa da Copa América e três amistosos. Ao todo, marcou 32 gols e sofreu apenas um.

Para o confronto, a treinadora sueca mandou o Brasil da seguinte forma: Lelê; Antônia, Kathellen (Tarciane), Tainara e Tamires; Ary Borges, Duda Sampaio (Duda), Geyse (Gabi Nunes) e Adriana (Millene); Bia Zaneratto (Jaque Ribeiro) e Ludmila (Kerolin).

Agora, a Seleção volta a campo na próxima segunda-feira. Em outro amistoso preparatório para o Mundial, as brasileiras encaram a Itália, a partir das 13h30 (de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova (ITA).

Os gols de Noruega e Brasil

Após primeiro tempo equilibrado, a Seleção abriu o placar na reta final da etapa inicial. Aos 42 minutos, Geyse cruzou da direita, Ludmila não alcançou, mas a bola chegou em Bia Zaneratto. A atacante então tocou para Adriana, que limpou a marcação e fez o 1 a 0 em Oslo.

Na volta do intervalo, as brasileiras ampliaram a vantagem logo no primeiro minuto. Após recuperação da bola no campo ofensivo, Bia Zaneratto recebeu na entrada da área e, assim, bateu com categoria para vencer a goleira Skoglund, fazendo o segundo.

Entretanto, três minutos depois, foi a vez das norueguesas balançarem as redes. Após cobrança de escanteiro, a bola foi desviada na primeira trave e Ildhusoy, na pequena área da Seleção, empurrou para o fundo do gol, diminuindo a diferença no marcador.

Após susto, Seleção mata a partida

No entanto, a felicidade das donas da casa durou apenas dois minutos. Aos seis do segundo tempo, Duda Sampaio cobrou escanteio da direita, a defesa da Noruega não cortou e a bola ficou viva. No tumulto, a canhota Bia Zaneratto puxou para o pé direito e fez o terceiro do Brasil – o segundo dela com o pé ruim no jogo.

Por fim, após algumas mudanças na equipe titular, Jaque Ribeiro, entrou no lugar da artilheira da tarde. A camisa 24 não desapontou e também deixou o seu aos 27 minutos. Duda Sampaio acionou Tamires, que cruzou para a atacante marcar e fechar o placar. Goleada brasileira por 4 a 1.