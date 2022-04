Seleção Brasileira Feminina vence Hungria em teste para Copa América

A Seleção Brasileira Feminina derrotou a Hungria por 3 a 1, nesta segunda-feira, em Pinatar, na Espanha, em amistoso preparatório para a Copa América de 2022. Gabi Nunes (2) e Bia Zaneratto marcaram para o Brasil, enquanto Anna Csiki descontou.

O Brasil ainda fará mais um amistoso antes de estrear na Copa América. No dia 28 de junho, a Seleção encara a Suécia, às 13h30 (Horário de Brasília), na Friends Arena, em Estocolmo.

O Brasil anotou um gol logo no primeiro minuto de jogo, mas o tento foi anulado por conta de uma falta. Aos 13, após cobrança de escanteio, Gabi Nunes subiu e marcou de cabeça.

Os outros gols da partida vieram na etapa final. Aos sete, Bia Zaneratto arriscou de longe e balançou as redes. Aos 16, Gabi Nunes, novamente de cabeça, fez o terceiro do time de Pia. A Hungria descontou com Anna Csiki, em cobrança de pênalti, aos 28.