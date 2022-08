Seleção Brasileira mantém a liderança do ranking da Fifa

A menos de três meses para a disputa da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira segue na primeira posição do ranking da Fifa, que foi atualizado nesta quinta-feira. O time comandado por Tite reconquistou o topo da lista em 31 de março, superando a Bélgica.

A penúltima atualização ocorreu em junho e, desde então, o top 10 segue o mesmo. Os belgas, por exemplo, permanecem na vice-liderança, à frente da Argentina. Entre as equipes que participarão do Mundial de 2022, apenas duas subiram no ranking nesta última atualização: Irã (22º) e Catar (48º).

O Brasil jogará dois amistosos antes do início da Copa do Mundo. A Seleção enfrentará Tunísia (30ª) e Gana (60ª), nos dias 23 e 27 de setembro, respectivamente, ainda sem locais e horários definidos.

Vale lembrar que os adversários citados se classificaram para o torneio no Oriente Médio. No grupo H, Gana enfrentará Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. A Tunísia, por sua vez, está na chave D ao lado de França, Dinamarca e Austrália.

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2022 contra a Suíça (16ª colocada no ranking), em 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16h (de Brasília). A equipe treinada por Tite faz parte do grupo G, também composto por Sérvia (25ª) e Camarões (38º).

Confira o top 10 do ranking de seleções da Fifa



1 – Brasil (1837,56 pontos)

2 – Bélgica (1821,92)

3 – Argentina (1770,65)

4 – França (1764,85)

5 – Inglaterra (1737,46)

6 – Espanha (1716,93)

7 – Itália (1713,86)

8 – Países Baixos (1679,41)

9 – Portugal (1678,65)

10 – Dinamarca (1665,47)