Somando pontos para a décima rodada do Campeonato Intermunicipal 2022, a seleção de Itamaraju, confrontou os atletas do município de Jequié, neste domingo (18). Numa partida com resultado favorável de 2×0 para os anfiões.

A partida sediada no estádio Juarez Barbosa em Itamaraju, contabilizou a pontuação da 3ª fase. Onde o clima frio não foi empecilho para os torcedores.

Os atletas itamarajuenses venceram dentro e fora de casa. Avançando assim para a próxima fase.