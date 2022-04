Seleção Feminina busca empate com a Espanha em amistoso

Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira Feminina foi a campo para enfrentar a Espanha em amistoso na cidade de Alicante, no país europeu. O Brasil, comandado pela técnica sueca Pia Sundhage, buscou o empate por 1 a 1, com gol de Geyse. A melhor do mundo Alexia Putellas anotou para as espanholas.

Agora, a Seleção volta aos gramados na próxima segunda-feira, diante da Hungria, às 15h30 (de Brasília). A equipe se prepara para a disputa da Copa América da modalidade, que terá início no dia 8 de julho deste ano. A competição é classificatória para a Copa do Mundo de 2023.

O JOGO



No primeiro tempo, as donas da casa saíram na frente logo aos sete minutos. A eleita melhor jogadora do mundo, Alexia Putellas cobrou falta e ainda contou com desvio na barreira para estufar as redes.

A Seleção Brasileira chegou ao empate ao empate aos 38. O time chegou ao ataque pela esquerda, a bola até Geyse que, de frente para o gol, balançou as redes.

Na segunda etapa, a Espanha teve uma boa chance de ficar em vantagem novamente no placar aos 26 minutos. Esther recebeu dentro da área e finalizou, mas parou em defesa de Lorena.

Aos 45, Antônia salvou a Seleção Brasileira de sofrer mais um gol. A zagueira tirou a bola quase em cima da linha em lance com as espanholas Bárbara Latorre e Zornoza.