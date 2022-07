Seleção feminina desembarca na Colômbia para disputar Copa América

A seleção brasileira desembarcou nesta terça-feira na Colômbia para participar da Copa América de futebol feminino, que será disputada entre os dias 8 e 30 de julho.

O Brasil, que está no Grupo B da competição ao lado de Argentina, Peru, Uruguai e Venezuela, estreia a partir das 21h (horário de Brasília) do próximo sábado (9) contra a seleção Albiceleste no estádio Centenário, na localidade de Armênia.

A expectativa é de que a técnica Pia Sundhage dirija o primeiro treinamento em solo colombiano na próxima quarta-feira (6) no estádio Montenegro.