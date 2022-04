Seleção Feminina ganha nono título do Sul-Americano Sub-20 e vai ao Mundial

Após vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai, a Seleção Brasileira Sub-20 de Futebol Feminino conquistou o título do Campeonato Sul-Americano da categoria pela nona vez e garantiu a classificação para a Copa do Mundo Sub-20 que acontece em agosto, na Costa Rica. O duelo válido pela segunda rodada do quadrangular foi dispuado no Estádio Nicolás Chauán Nazar, no Chile.

A classificação e título antecipados foram confirmados após a vitória da Colômbia por 3 a 0 diante da Venezuela. As brasileiras fazem o último jogo da competição neste domingo diante das venezuelanas, às 20h30 (de Brasília). Na rodada final, Colômbia e Uruguai disputam a vaga restante para o Mundial.

No torneio, o Brasil possui 100% de aproveitamento até então, tendo vencido as seis partidas disputadas. Além disso, a equipe Canarinho tem 21 gols marcados e nenhum sofrido.

O Brasil criou a primeira oportunidade logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Luany se livrou da marcação e cruzou para Giovaninha, na área, que mandou por cima do gol uruguaio. Aos 28, Cris abriu o placar para as brasileiras após receber de Giovaninha na área. Minutos depois, o Brasil quase ampliou com Lauren, que arriscou de longe e mandou na trave. A equipe de Jonas Urias também contou com defesa de Vanina, que salvou o Uruguai, em chute de Ana Clara.

Na volta para o segundo tempo, Lauren assustou a defesa uruguaia mandando a finalização na trave, logo nos minutos iniciais. Aos 30, Yaya finalizou bem, mas a zagueira uruguaia salvou quase em cima da linha. O Uruguai, por sua vez, teve a chance do empate após erro na saída de bola da goleira Barbieri, mas Wendy Carballo acertou o travessão. Em seguida, Fernandes quase ampliou, porém, o chute saiu fraco pelo lado de fora do gol.