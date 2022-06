Seleção feminina retoma caminho das vitórias na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Sérvia por 3 a 0 (parciais de 25/21, 25/9 e 25/21), na manhã deste domingo (19), no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. A vitória do time do técnico Zé Roberto Guimarães marcou o encerramento da segunda etapa da Liga das Nações.

QUE BAILE DO BRASIL!! 🏐 🇧🇷 3 x 0 🇷🇸

(25/21, 25/9 25/21) Nem deu meio dia e as meninas já jantaram! Mais uma grande exibição da seleção feminina na Liga das Nações👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/NF40PdBUo5 — Time Brasil (@timebrasil) June 19, 2022

Na sequência de partidas na capital federal, o Brasil conseguiu três vitórias (Sérvia, Holanda e Turquia) e uma derrota (Itália). Com isso, a seleção brasileira aparece em terceiro lugar na tabela de classificação, com 18 pontos (atrás de Japão, com 23, e dos Estados Unidos, com 21).

No confronto deste domingo, Pri Daroit, Kisy e Gabi foram as maiores pontuadoras, com 14 acertos cada. “Minha família estava no ginásio e isso também foi muito especial. Foi uma boa vitória contra a Sérvia, mas sabemos que o trabalho continua e precisamos evoluir”, disse a líbero Nyeme à assessoria da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

A terceira etapa da Liga das Nações de vôlei feminino será disputada em Sófia (Bulgária) entre os dias 28 de junho e 3 de julho. A competição reúne as 16 melhores seleções de vôlei do planeta. Em 2022 a competição é realizada em duas fases. A primeira tem três etapas. Em cada uma, os times são divididos em dois grupos e cada um joga quatro vezes. Os grupos e os confrontos de cada semana são definidos por sorteio. Os oito melhores desta fase avançam para a etapa final, que é disputada entre 13 e 17 de julho em Ancara (Turquia).