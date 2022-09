Seleção feminina volta a enfrentar a África do Sul em amistoso

A seleção brasileira feminina de futebol enfrenta a África do Sul em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2023, a partir das 13h (horário de Brasília) desta segunda-feira (5) no estádio Moses Mabhida, em Durban (África do Sul).

Este é o segundo compromisso consecutivo do Brasil com as sul-africanas, após o triunfo 3 a 0 da equipe comandada pela técnica sueca Pia Sundhage na última sexta-feira (2) no estádio Orlando Pirates, na capital Joanesburgo.

🎯 🇧🇷 📸 Rafael Ribeiro / CBF pic.twitter.com/TJXL7VYMTE — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) September 3, 2022

Em entrevista coletiva concedida no último domingo (4), a técnica sueca afirmou que deve mandar a campo uma equipe parecida com a escalada no primeiro amistoso: “Teremos uma escalação similar a que tivemos no último jogo. Claro que a África do Sul estará mais preparada para esse sistema de jogo, e precisaremos ajustar dependendo do que elas farão. Mas gostei da forma como jogamos, será um pouco similar, com algumas novas jogadoras. Repetiremos a formação tática porque, se você tentar algo apenas uma vez, isso não seria suficiente. Avaliaremos a performance novamente depois do próximo jogo”.

Porém, Pia afirmou que o confronto também servirá para dar oportunidades a novas jogadoras, que estão se habituando cada vez mais a sua proposta de jogo: “Temos novas jogadoras ganhando mais oportunidades e, agora, elas estão mais confortáveis e pacientes para serem fiéis ao plano de jogo. Acredito que agora estaremos mais compactadas”.