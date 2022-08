Seleção Itamarajuense vence e garante espaço na próxima fase

Uma partida que somava pontos para a primeira fase do intermunicipal 2022, aconteceu na tarde desta quarta-feira (17) de agosto, no estádio Juarez Barbosa.

O confronto desta tarde levou as seleções de Itamaraju e Prado, a uma disputa apertada, onde no primeiro tempo a anfitriã abriu o placar aos 29 minutos com jogada de Robinho camisa (11).

Mesmo com o apoio incondicional promovido pela gestão municipal e torcida, além da presença do prefeito Marcelo Angênica e secretários. O placar finalizou apenas com o resultado de 1 x 0.

A falta de tradição não impediu a presença de inúmeros torcedores nesta quarta-feira (17) de agosto. Pois a regularidades de eventos esportivos na região sempre decorrem nos finais de semana.

Durante o segundo tempo da partida desta quarta-feira, a equipe pradense demonstrou falta do espirito desportista, com jogadas ofensivas e muita truculência. Promovendo em favor de Itamaraju uma jogada que levou a cobrança de pênalti (com chute para fora).

Um dos jogadores de Prado, sofreu a penalidade com cartão vermelho (expulsão).

A partida contou também com a presença de guarnições da 43ª CIPM e unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).

Para o próximo domingo (21), o grupo de Prado, enfrentará a equipe eunapolitana.