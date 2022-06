Seleções da Alemanha e Bélgica prestam apoio ao futebol feminino

Os times masculinos das seleções da Alemanha da Bélgica organizaram uma ação para prestar apoio à Eurocopa feminina. Os homens vão a campo com os uniformes utilizados pelas mulheres das respectivas seleções de cada país.

A Alemanha foi a primeira a utilizar o uniforme feminino. A seleção nacional usou no empate contra a Inglaterra (1 x 1), em partida realizada nesta terça-feira (7/6). Já a Bélgica entrará em campo nesta quarta (8/6) para enfrentar a Polônia.

A Uefa decidiu adiar a Euro feminina, anteriormente marcada para julho de 2021, para 2022, por causa da pandemia da Covid. A competição masculina, que seria em 2020, aconteceu em 2021 e terminou com a Itália campeã.

A Alemanha é a maior ganhadora da Eurocopa feminina, com oito títulos. Em sequência, vêm Noruega (dois), Suécia (um) e a última campeã do torneio (2017), a Holanda, também com um. A competição será realizada entre os dias 6 e 31 de julho, na Inglaterra.

