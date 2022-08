Selena Gomez anima fãs ao publicar prévia do seu próximo clipe com cantor famoso

Mais um retorno confirmado ao mundo da música! Selena Gomez utilizou suas redes sociais para compartilhar uma prévia de sua participação no clipe da versão remix do hit “Calm Down”, do cantor famoso nigeriano Rema.

+ Selena Gomez posta foto com rapper famoso, pega fãs de surpresa e faz anúncio inesperado

No trecho publicado, Selena mostra os bastidores da gravação do vídeo musical. Vale destacar que o lançamento da versão remix da música “Calm Down” será na próxima sexta-feira (26). Confira o teaser:

Calm Down is out Thursday at Midnight WAT/ 4 pm PT!! @heisrema https://t.co/bfrKPmh2Hk pic.twitter.com/VvehdTooaj

— Selena Gomez (@selenagomez) August 23, 2022

Qual foi o último lançamento musical de Selena Gomez? O último lançamento musical de Selena Gomez foi com o EP espanhol “Revelación”, que reforça as raízes latinas da artista. Esse projeto foi lançado em março de 2021 e chegou a ser indicado ao Grammy Latino.

A musa do pop ainda participou da faixa “Let Somebody Go”, sendo sua primeira parceria musical com a banda Coldplay.

SAIBA AS ÚLTIMAS NOVIDADES SOBRE SELENA GOMEZ:

+ Selena Gomez muda visual radicalmente e corte vira tendência entre as famosas

+ “Rare Beauty”: nova linha de maquiagem da Selena Gomez chega ao Brasil

+ Está rolando? Faustão manda beijo ao vivo para Selena Gomez em seu aniversário e internet pira