Sem acordo, documentário do Globoplay sobre Arthur Aguiar é cancelado

O campeão do BBB22 não protagonizará mais de um documentário na Globoplay. Segundo o Notícias da TV, os profissionais da plataforma de streaming da Globo já estavam produzindo e gravando material sobre o vencedor do BBB 22 antes mesmo de o programa terminar, mas negociações não foram adiante. Sem acordo entre Globoplay e o casal Arthur Aguiar e Maíra Cardi, o projeto foi cancelado.

A publicação aponta que a produção nunca foi confirmada oficialmente pela emissora, mas os trabalhos já estavam em andamento. Duas equipes haviam sido direcionadas para acompanhamento do ator e das pessoas próximas a ele. Uma estava gravando com a família e os amigos do campeão do reality, enquanto outra ficou na cola de Aguiar desde sua saída do BBB 22.

Maíra Cardi, mulher dele, alugou uma casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para receber a mãe, padrasto, empresário, amigos, administradores dos perfis nas redes sociais e algumas pessoas importantes do fã-clube dele, além da equipe do Globoplay.

A própria mãe de Arthur, Kátia Aguiar, deixou escapar particularidades da produção. No Encontro da última quarta-feira (27), Fátima Bernardes questionou se a mãe já tinha encontrado o filho, e ela deixou escapar que a equipe do documentário estava em sua casa gravando o especial quando surgiu o convite para ir até os Estúdios Globo e rever o ator.

Apesar disso, o documentário ainda estava em fase de negociação de todos os detalhes para ser de fato viabilizado e confirmado, e o acordo entre as partes não se concretizou.