Sem acordo, Oscar agradece interesse do Flamengo e carinho da torcida

Oscar não será jogador do Flamengo. Pelo menos, não nessa temporada. Isso porque o Shanghai Port, clube chinês ao qual o jogador pertence, não liberou a saída do meia. Na noite desta segunda-feira, então, Oscar utilizou suas redes sociais para agradecer o carinho dos torcedores rubro-negros.

“Fala galera! Queria agradecer a todos pelo carinho e mensagens recebidas nesse último mês, principalmente de todos os torcedores do Flamengo”, publicou o jogador em seu perfil no Twitter.

Ainda na mensagem, o meia de 30 anos também agradeceu o interesse e esforços do Flamengo para concluir o negócio. Além disso, não descartou jogar pelo clube no futuro.

“Agradeço o interesse do Flamengo e da torcida, mas não foi possível concretizar nesse momento. Desejo muita sorte ao clube e a todos os amigos que tenho por lá no restante dessa temporada. Obrigado a todos! Tmj”, finalizou.

Novela com final ruim para o Flamengo

Na última semana, Oscar até publicou uma mensagem de despedida ao clube chinês. O atleta tem contrato com o Shanghai Port até 2024, mas estava no Brasil para resolver problemas pessoais.

Por fim, também vazou uma foto do jogador com a camisa do Flamengo, o que esquentou ainda mais os rumores sobre um possível acordo.

O Flamengo tentava a contratação de Oscar por empréstimo até o fim desta temporada. Se concretizasse, o jogador seria o quinto reforço rubro-negro desta janela de transferências. Além disso, os cariocas confirmaram as chegadas do lateral-direito Varela, os volantes Vidal e Pulgar, e o atacante Cebolinha.