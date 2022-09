Sem Benzema, França divulga convocados para jogos da Nations League

Nesta quinta-feira (15/9), a França divulgou a lista de convocados pelo técnico Didier Deschamps para os próximos dois jogos da Nations League. O atacante Karim Benzema, do Real Madrid, ficou fora devido a uma contusão no músculo semitendíneo e sobrecarga no quadríceps da coxa direita.

A lista conta com três novidades: Benoît Badiashile, zagueiro de 21 anos do Monaco; Youssouf Fofana, meio-campista de 23 anos do Monaco; e Randal Kolo Muani, atacante de 23 anos do Eintracht Frankfurt. Nomes consagrados como Mbappé, Griezmann, Giroud, Varane e Lloris estão presentes, além dos jovens meias do Real Madrid, Camavinga e Tchouaméni.

A França vai enfrentar a Áustria, no dia 22 de setembro, às 15h45 (de Brasília), em Paris. No dia 25, os franceses fecham a fase de grupos contra a Dinamarca, em Copenhague, no mesmo horário.

Os comandados de Didier Deschamps já não têm mais chances de classificação para a próxima fase da competição. O time somou apenas dois pontos nas quatro rodadas anteriores e não pode mais ultrapassar a líder Dinamarca, com nove.

Veja a lista completa de convocados da França:

Goleiros: Areola, Lloris e Maignan;

Defensores: Badiashile, Clauss, Theo Hernandez, Koundé, Ferland Mendy, Pavard, Saliba, Upamecano e Varane;

Meio-campistas: Camavinga, Fofana, Guendouzi, Rabiot e Tchouaméni;

Atacantes: Dembelé, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappé e Nkunku.