Sem espaço na Juventus, brasileiro Arthur está próximo do Liverpool

O Liverpool surpreendeu no último dia de janela de transferências na Europa e se aproximou da contratação do brasileiro Arthur, da Juventus. Sem espaço no clube italiano, o volante deve ser cedido ao time de Anfield por empréstimo de um ano, sem opção de compra. A informação foi divulgada pelo jornalista Gianluca Di Marzio.

O técnico da Velha Senhora, Massimiliano Allegri, já havia sinalizado positivamente à saída do jogador. Ele foi ofuscado com a chegada de novos reforços para o setor, como Paul Pogba e Leandro Paredes, ex-Paris Saint-Germain.

Os ingleses, por sua vez, estavam a procura de um meio-campista, tendo em vista as poucas opções do elenco após as lesões de Jordan Henderson, Thiago Alcântara e Naby Keita. Jurgen Klopp chegou a afirmar que o clube buscava reforçar a posição.

Recentemente, Arthur foi especulado no Sporting, de Portugal, que não se animou com a negociação. Ele agora embarca à Inglaterra para realizar exames médicos e selar sua transferência ao Liverpool.

Carreira de Arthur

Revelado pelo Grêmio, o volante se destacou na equipe gaúcha com a conquista da Copa Libertadores, em 2017. Em seguida, foi negociado com o Barcelona em negócio superior aos R$ 100 milhões. O atleta, no entanto, não teve destaque na Espanha e migrou para a Juventus, em operação envolvendo a ida do bósnio Pjanic ao time catalão.

Mesmo em baixa, o jogador chegou a ser convocado à Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Com a ‘amarelinha’, ele soma 22 aparições e o título da Copa América, em 2019, quando foi titular do time comandado por Tite. Na última temporada, ele realizou 30 partidas pela Juve somando todas as competições.