“Sem esperança”, diz jovem que presenciou sequestro de namorado no RJ

Rio de Janeiro – A jovem de 22 anos estava no colo de seu namorado, ao lado de três amigos dele, dentro de um carro de aplicativo. O motorista autorizou a viagem com cinco passageiros e seguiu por uma via de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por volta das 15h da última sexta (12/8). No trajeto, o veículo acabou interceptado por quatro homens armados e encapuzados.

“Uns quatro homens de preto com fuzil, divididos em dois carros, renderam a gente e mandaram todos descerem. Foi tudo muito rápido, focaram só nos meninos. Desci do carro assustada, sentei na calçada e eles foram para a frente do veículo. Os bandidos mandaram os meninos deitarem no chão. Eles colocaram as mãos para trás e os homens amarraram”, disse ela em entrevista ao Metrópoles.

Os amigos Adriel Andrade Bastos, de 24 anos, Matheus Costa da Silva, 21, Douglas de Paula Pampolha dos Santos, 22, e Jhonatan Alef Gomes Francisco, 28, além do motorista do carro (cujo nome ainda não foi revelado), estão desaparecidos desde então. Todos foram levados pelos criminosos, que liberaram a jovem no momento do sequestro.

“Perdi a noção de tudo ao meu redor, não sei dizer quanto tempo aquilo durou, só sabia olhar para ele (o namorado). A cena não sai da minha cabeça, estou assustada com tudo isso. Aquilo nunca mais vai sair da minha mente. Minha ficha ainda não caiu”, disse a testemunha.

Sem esperança

O casal namorava há quatro meses. Segundo ela, o namorado iria ao shopping comprar uma bicicleta para a filha de 3 anos. Já a mulher pegaria uma carona, mas ficaria na rodoviária de Nova Iguaçu.

De acordo com a jovem, antes de ser raptado pelos bandidos, o namorado disse a ela para voltar para casa.

A jovem já prestou depoimento na delegacia e mantém contato diariamente com a família do namorado, em busca de informações. Segundo ela, todos acreditam que eles foram mortos: “Eu tinha a esperança de que ele iria voltar, mas agora já não sei mais, pelos dias que já passaram. A família está arrasada, ninguém mais tem esperança”, lamenta.

Além da mulher, o motorista levado junto com os amigos foi sequestrado e liberado no mesmo dia. Ele procurou a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) apenas na última segunda-feira (15/8).

“Localizamos e tomamos seu depoimento na segunda. Os quatro jovens ainda não foram localizados, mas as buscas seguem e as investigações estão em andamento, em sigilo”, disse ao Metrópoles Ana Carolina Lemos, delegada da DHBF.

