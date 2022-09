Sem Flamengo, Palmeiras e Corinthians, Liga Forte tem cara de Série B

Há coisas que só acontecem no Brasil. Existe desde o começo do ano um grupo de clubes tentando montar um campeonato independente, mas não conseguiu adesão suficiente para criar o que foi batizado como Liga do Brasil (Libra).

Fazem parte desse grupo Flamengo, Botafogo, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Red Bull Bragantino, Guarani, Ponte Preta, Novorizontino e Ituano.

Sem chegar ao consenso, surgiu então um outro movimento, cognominado de Liga Forte Futebol (LFF), formada por Fluminense, América-MG, Atlético-MG. Atlético-GO, Athletico-PR, Avaí, Brusque, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, CSA, Cuiabá, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sampaio Côrrea, Sport, Tombense e Vila Nova.

O ponto de discórdia entre os dois grupos está na distribuição de receitas e na busca de maior desequilíbrio. Houve uma reunião esta semana da LFF, que serviu para anunciar parcerias importantes com empresas como a XP Investimentos, Alvarez & Marsal e a LiveMode – empresas que também negociam com a Libra.

Qual é a chance de dar certo? Quase nenhuma. Ou os cartolas brasileiros se unem para buscar um entendimento, ou não haverá uma liga independente no nosso futebol. A Libra não existe sem a Liga Forte e vice versa.

Recorde-se que, em 2015, os clubes brasileiros se reuniram e criaram a Primeira Liga. Foi um torneio inusitado, porque teve começo e teve fim. Sem nada no meio. Deu para entender? Pois é o exatamente o que pode acontecer com qualquer uma dessas iniciativas que pensar em caminhar sozinha.

Aliás, com todo o respeito, essa Liga Futebol Forte, sem Flamengo, Palmeiras e Corinthians, tem toda a pinta de uma Série B, né não?

